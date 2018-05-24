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24 Mayıs 2018 16:50

AESOB Alanya’da iftar sofrası kurdu

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Alanya ve Gazipaşa ilçeleri geleneksel iftar programı Ramazan ayının sekizinci gününde Alanya’da gerçekleştirildi.

AESOB Alanya’da iftar sofrası kurdu

24 Mayıs 2018 16:50


AESOB Alanya ve Gazipaşa ilçeleri geleneksel iftar programına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, AESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, esnaf ve sanatkarlar katıldı.


İftar programında AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de burada Gazipaşa ve Alanya ilçelerimize yönelik geleneksel iftar programımızı gerçekleştiriyoruz, İnşallah önümüzdeki günlerde de geleneksel iftar programlarımız devam edecek” dedi.


Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da, “Toplumumuzun sağlam ve güçlü olmasında esnaflarımızın önemi oldukça büyüktür. Sizlerin çalışmaları ve gayretleri ve bunun üzerine de bu birlik ve beraberliğinizi hiçbir zaman bozmamanız ülkemiz ve milletimiz için çok önemli. Bir ve beraber olunduğunda başarının kaçınılmaz olduğunu hep beraber görüyoruz. Ben bu güzel birliğiniz ve beraberliğiniz için, toplumumuz da iş, aş üreterek katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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