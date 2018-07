AESOB Başkanı Dere’nin 15 Temmuz Mesajı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, esnaf ve sanatkarların her türlü darbeye ve zalimliğe karşı dimdik durduğunu söyledi. AESOB Başkanı Dere, “Ahilik gelenek ve kültüründen gelen anlayışla esnaf ve sanatkarlarımız her zaman devletimizin yanında yer almıştır. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ülkemizin temel yapı taşı olan esnaflarımız nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü darbeye, zorbalığa ve zalimliğe karşı dimdik ayakta durmuştur. Esnaflarımız demokrasi ve milli irade düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsatı vermemiştir ve bundan sonra da vermeyecektir. Esnaf ve sanatkarlarımız, dün olduğu gibi bugün ve her zaman ezanımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi ve vatanımızın bölünmemesi için ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 15 Temmuz’da esnaf ve sanatkarların kepenklerini açarak vatandaşlara moral verdiğini aktararak, “15 Temmuz 2016’da milli iradeye sahip çıkma azmimizi ve kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Darbe girişimini takiben ülkemiz büyük bir travma ve sarsıntı geçirdi. Ekonomimiz de bu saldırıdan aynı şekilde olumsuz etkilendi. Ancak gerek hükümetimizin aldığı önlemler ve yapılan kararlı çalışmalarla gerekse vatandaşlarımızın zalimlere karşı dik duruşuyla ülkemiz hızla toparlandı. Tabi burada esnaf ve sanatkarlarımızın duruşu da oldukça önemli. Esnaflarımız bu süreçte kepenklerini açarak vatandaşımıza moral vermiştir, bu ülkenin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bu birlik ve beraberlik sayesinde ise, sosyal ve ekonomik hayatımız yerli yerine oturmaya başlamıştır. Ülkemiz 15 Temmuz’da büyük bir sınavdan geçti. Ve bu sınav Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı için acı da olsa bir tecrübe oldu. Ancak, hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kalarak; Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet ilkesi etrafında sımsıkı kenetlenerek sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Biz esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak; ülkemizin geleceğine güveniyor, ülkemizin hak ettiği en iyi yere, en kısa sürede ulaşacağına, en büyük gücün Yüce Milletimizin iradesi olduğuna inanıyoruz.”