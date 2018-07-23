AGC Başkanı Mevlüt Yeni, adaylığını açıkladı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde cemiyet başkanlığına aday olup olmayacağı sorusunu cevaplandıran Yeni; “Üyelerimizden bu konuda son günlerde çok sayıda baskı var. Bu senenin sonuna doğru bizim Antalya Gazeteciler Cemiyetimizin seçimi var. Bir temayül araştırma, yoklama yaptım. Bu konudaki kararımı Haziran’da açıklayacağımı, günü geldiğinde kararımı vereceğimi söylemiştim. Ama araya seçim girdi, genel seçimler erkene alındı, gündemimiz biraz yoğundu. Bu yüzden biraz daha öteledik. Antalya Gazeteciler Cemiyeti büyük bir kurum. Kurumsal yapısıyla sadece üyelerine yönelik değil, Antalya’ya, dünyaya, dünya gazetecilerine kadar uzanan projeleri olan önemli bir cemiyet. Cemiyetin nereden nereye geldiğini burası ile yakından ilgilenen üyelerimiz veya medya dostları biliyorlar. Üyelerimizin teveccühü ile 4 dönem dolu dolu bir Antalya Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı yaptım” diye konuştu.

Görevden kaçmam

Adaylık kararı öncesinde cemiyet üyeleriyle birçok kez temayül yoklaması yaptığını aktaran Yeni, cemiyet üyelerinin birçoğunun kendisini yeniden başkan olarak görmek istediğini aktardı. Her seçimde artan oy oranını rahatlıkla görebildiğini aktaran Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni; “Benim yeniden aday olmam konusunda bir temayül oluştuğunu, genel anlamda yaptığım istişarelerde gördüm. Dolayısıyla ben görevden kaçmam. Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin bugünlere gelmesinde emek verdiysek, gecesini gündüzümüzü kattıysak bir sebebi var. İlk göreve gelirken bir söz söylemiştim. Hatırlar bazı üyelerimiz, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı bir iş değildir. Bir meslek değildir. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı Üyelerimizin görevlendirdiği, gönüllük esasına dayalı, gönülden gelerek hizmet edilen bir hizmettir. Bana rabbim zirvedeyken bırakmayı nasip etsin. Ben Antalya gazeteciler cemiyeti başkanlığı koltuğuna yapışmış, orada ısrarla ben başkan olan birisi değilim. Çok az bir zaman kaldı. Şuana kadar resmi açıklanan ben adayım diyen bir aday henüz var mı bilmiyorum. Bize yeniden görev tevdi edilmesi halinde görevden kaçmayacağımı Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne devam edeceğimi bütün üyelerin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.