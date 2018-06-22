AK Parti milletvekili adayı Uslu:

Ardından yeni hizmete açılan Konyaaltı Sahilinin tamamını Konyaaltı İlçe Teşkilatı ile birlikte yürüyen Atay Uslu, Antalyalılara yeni sahil projesi hakkındaki memnuniyetlerini sordu. Yeni yüzü ile Konyaaltı sahilinin çok güzel olduğunu, Antalyalıların da çok beğendiğini ifade eden Atay Uslu, "Bu projeyi hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Antalyalılar adına çok teşekkür ediyorum. Proje başladığında buralara halk giremeyecek diyenler, şimdi gelip buraları görsünler” dedi.

Üretmeye ve eserler inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapmak için Mimar Sinanlar, Kanuniler, Fatihler, Recep Tayyip Erdoğan’lar gerek. Yıkmak için iki kazma iki kürek yeterli. Yapmak maharettir. İnşallah projenin tümü tamamlandığında Antalya çok daha güzel olacak. AK Parti yaptı ve yaparsa yine ak parti yapar. Antalya’yı seviyorum. Antalya’ya hizmet şereftir.”