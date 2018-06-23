Akdeniz Bulvarı tamamen trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin dünya çapındaki projesi ile yeni görünüme kavuşan Konyaaltı Sahili büyük beğeni topluyor. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından dünya rekoru bir sürede tamamlanan sahil projesinde Akdeniz Bulvarı da tamamen trafiğe açıldı. Eskiden tır ve kamyonların geçtiği Akdeniz Bulvarı, yayalaştırılarak, yeşil alana ve yaşam merkezine dönüştürüldü. Zemini doğal taşlarla kaplanan bir servis yolu ayrılarak bir geliş, bir gidiş olmak kontrollü trafiğe imkan tanındı. Bu kapsamda Akdeniz Bulvarı’nın büyük bir bölümü daha önce trafiğe açılmıştı. Şimdi de Sealife Otel-Antalyaspor Kavşağı arasındaki çalışmalar tamamlandı ve Akdeniz Bulvarı bütün olarak ulaşıma açıldı. Antalyalılar ve kente gelen tatilciler Antalyaspor Kavşağı’ndan Boğaçayı Köprüsü’ne ve Liman Kavşağı’na kadar sahilden kontrollü ulaşım sağlayabiliyor.