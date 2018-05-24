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24 Mayıs 2018 15:50

AKİŞMER TTM’in Projesine destek

Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası İle İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, (AKİŞMER) Teknoloji Transfer Merkezi’nin (TTM) başvurusunu yaptığı “Erken Aşama Teknogirişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Altyapının Kurulması ve Hizmet Modelinin Uygulanması” projesi destek almaya hak kazandı.

AKİŞMER TTM’in Projesine destek

24 Mayıs 2018 15:50


Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında kurulan AKİŞMER TTM’nin başvurusunu yaptığı “Erken Aşama Teknogirişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Altyapının Kurulması ve Hizmet Modelinin Uygulanması” projesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) destek almaya hak kazandı. AKİŞMER TTM Merkez Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapçı, “2013 yılı itibariyle AKİŞMER, yenilenen yapısıyla bir Teknoloji Transfer Merkezi olarak çalışmalarına devam ederken 2015 yılı ile birlikte TÜBİTAK 1601 destek programından yararlanmaya hak kazanan dokuz üniversite arasında yer alma başarısını göstererek Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki TÜBİTAK destekli tek teknoloji transfer birimi olma özelliğini kazandı” diye konuştu.


Doç. Dr. Kitapçı, “Üniversite sanayi işbirliğini, proaktif bir yaklaşımla ve sonuç odaklı faaliyetlerle birebir hizmet sunarak hayata geçirmeyi hedefleyen AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi, Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında önümüzdeki 5 yıl sonunda ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, paydaşları ile etkili iletişimi sağlamış, kurumsallaşma sürecini tamamlamış, sürdürülebilir bir yapıya sahip olmak için çalışmalarına devam ediyor” dedi.




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