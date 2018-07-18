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18 Temmuz 2018 15:08

AKMEK’in yaz kursları başladı

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK), çocuk ve gençlere ücretsiz İngilizce, Bilgisayar ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri vermeye başladı.

AKMEK’in yaz kursları başladı

18 Temmuz 2018 15:08


AKMEK’in, çocuk ve gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için açtığı yaz dönemi kursları, 3 ayrı branşta açıldı. AKMEK Sakarya Kurs Merkezi’nde başlayan kurslara 7 ile 14 yaş arasındaki çocuk ve gençler katılıyor. İngilizce, Bilgisayar ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerinin verildiği kurslara 130 kursiyer katılım gösterdi. 6 Temmuz’da başlayan ve 2 ay sürecek olan eğitimler çocuk ve gençlerin kaliteli bir yaz tatili geçirmelerini sağlıyor.



Bilişim çağına ayak uyduruyorlar


AKMEK kurs merkezleri yılın 12 ayında birçok alanda eğitimler veriyor. Meslek edinmek isteyen gençlere iş garantili kursların kapılarını da aralayan AKMEK, yaz kursları ile de yarınımızın geleceği çocukların zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmesini sağlıyor. AKMEK’in bilgisayar kursları Kepezli çocukların bilişim çağına ayak uydurmasını, yaz kurslarının olmazsa olmazı İngilizce kursları da, çocukların bilgi teknolojilerini öğrenmelerine yardımcı oluyor.




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