Al Yazma projesi Hollanda’da uygulanacak

Muratpaşa Belediyesi, Hollanda’nın Zaandam Belediyesi Jeugdteam Poelenburg Sosyal Hizmetler Birimi’ni konuk etti. STI Europe Eğitim Vakfı’nca organize edilen inceleme gezisi kapsamında 15 kişilik heyet, 3 gün boyunca Muratpaşa Belediyesi’nin aşevi, gıda bankası, kız öğrenci yurdu, evde bakım, giysi geri dönüşüm, sosyal yardım ve kadın danışma merkezlerini inceledi.

Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi, BinaRoy Projesi ve Engelsiz Kafe’de de incelemelerde bulunacak heyet, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Cephaneci tarafından kabul edildi. Cephaneci, Hollandalı konuklara Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal hizmet alanındaki çalışmaları anlatırken Jeugdteam Sosyal Hizmetler Birimi Müdürü Monique Schweitz, yapılan hizmetleri çok beğendiklerini söyledi.

Aşevinde verilen hizmete hayran kaldıklarını belirten Schweitz, kadın danışma merkezleri, kadın emeğini değerlendirme ve eğitim çalışmaları, Mor Makas gibi projelerle kadına yönelik şiddetin önlemesi ve kadının toplumsal konumunu güçlendirilmesi alanında yapılan çalışmalarının üst başlığını oluşturan Al Yazma projesinin benzerini kentlerinde de uygulayabileceklerini söyledi.

Cephaneci, ziyaretin sonunda konuklarına Al Yazma hediye ederken Schweitz da Cephaneci’ye günün anısına hediye sundu.