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22 Haziran 2017 12:14

Alanya Belediyesi mezarlıklarda ücretsiz çiçek dağıtacak

Alanya Belediyesi mezarlıklarda mevsimlik ve yıllık çiçek dağıtma geleneğini sürdürecek.

Alanya Belediyesi mezarlıklarda ücretsiz çiçek dağıtacak

22 Haziran 2017 12:14

Arife günü 21 mezarlıkta, 11 türde toplam 30 bin 500 adet çiçek fidesi dağıtılacak.


Alanya Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıtma geleneğini bu bayramda da sürdürecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce Arife günü sabah saat 08.00’dan itibaren 21 mezarlıkta 11 türde toplam 30 bin 500 adet çiçek, vatandaşlara mezarlıklara dikmesi için ücretsiz olarak dağıtılacak.



Doğudan batıya 21 mezarlıkta çiçek dağıtılacak


Batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı, Oba Aşşağıoba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Tosmur Ak Mezarlık, Kestel Hanönü Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı, Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı ve Hisar içi Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek dağıtılacak.




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