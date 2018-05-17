Alanya Belediyesi’nden eğitime destek

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 yıllık hizmet süresinde 2 Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni bitirme aşamasına getirirken, kırsal mahallelerdeki kız öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi için Oba Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete sundu. Bunun yanı sıra şehirdeki okullardan gelen talepler doğrultusunda 110 okulun ihtiyaçlarını karşılayarak, gelişimine büyük katkı sağladı.

Anadolu Lisesi eğitim döneminde hizmete girecek

Belediye Başkanı Yücel, Alanya’daki eğitim düzeyinin ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak için doğu ve batı mahallelerinde 2 adet Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni inşa ettirdi. Belediye Başkanı Yücel, batıda 24 derslikten oluşan Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Doğu bölgesinde 18 derslikten oluşan Kestel Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete gireceğini açıkladı.

Kız öğrencilere 5 yıldızlı otel konforunda yurt yapıldı

4 yıllık hizmet süresinde eğitime çok ciddi yatırımlar yapan Yücel, 5.5 milyon TL’lik dev yatırımla Oba Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açarak kırsal mahallelerdeki kız öğrencilerin barınma sorununu çözdü. Oba Kız Öğrenci Yurdu, bu eğitim-öğretim döneminde 100 kız öğrenciye 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor.

120 çocuk kapasiteli kreş yapılacak

Hizmet döneminde eğitim yatırımlarını ön plana koyan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba mahallesi 480 ada 1 parsele kreş avan projesi tasarlatarak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kreş projesi hakkında bilgi veren Başkan Yücel, “120 çocuk kapasitesine göre tasarladığımız projemizi kısa süre sonra hayata geçireceğiz” dedi.

6 bin 395 üniversite öğrencisine eğitim yardımı

Üniversite öğrencilerine destek amacıyla 2 Milyon 300 Bin TL’lik eğitim yardımı yapıldı. Alanya’da ikamet eden ve üniversiteyi kazanarak Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaatta bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek toplam 6395 öğrenciye eğitim yardımı yapıldı. Başkan Yücel; “Öğrencilerimizin üniversite eğitimlerinde de yanlarındayız. Bugüne kadar eğitim sürecinde onlara verdiğimiz destek bugünden sonra da devam edecek.”

Yücel: “Eğitim yatırımlarında çağ atladık”

Alanya Belediyesi’nin eğitime çok önemli yatırımlar yaptığını kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitime desteğin 4 yılda 30 milyonu geçtiğini vurgulayarak, “Alanya Belediyesi artık okullar, yurtlar ve hatta kreşler yaptıran bir belediye haline geldi. Eğitime 4 yılda çok büyük yatırımlar yaptık. Konusu eğitim olan hiçbir başvuruyu geri çevirmedik ve anında çözüme kavuşturduk. Bizim en önemli önceliğimiz eğitim. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi ve kaliteli bir eğitim alması için eğitimdeki hizmet ve yatırımlarımıza ciddi bütçeler ayırdık, desteğimiz bugünden sonra da aralıksız devam edecek” dedi.