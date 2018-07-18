Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 14:35

Alanya Belediyesi’nden merkezde sıcak asfalt atağı

Alanya Belediyesi Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler Sokak ve Fığla Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan caddelerde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Alanya Belediyesi’nden merkezde sıcak asfalt atağı

18 Temmuz 2018 14:35


Alanya Belediyesi, yeni yol ve caddeleri vatandaşların hizmetine kazandırırken zamanla bozulan ve aşınan sokakların da asfaltını yenileyerek, kente kaliteli bir ulaşım ağı kazandırıyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar kapsamında Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler Sokak ve Fığla Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz “Asfaltsız yol kalmayacak” taahhüdümüzü yerine getirmek için tüm mahallelerimizde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şu an pek çok bölgede asfalt hazırlığı devam ediyor. Demirtaş’tan Okurcalara ve yayla yollarına kadar oldukça geniş bir alanda ekiplerimiz çalışıyor. Sıcak asfalt çalışmaları Fığla Mahallesi’nden sonra Oba Mahallesi’nde devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç