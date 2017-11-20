Alanya Noel Pazarı’na hazırlanıyor

’cisi düzenlenecek olan Uluslararası Alanya Noel Pazarı hazırlıkları başladı.

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığına toplanan Yabancılar Meclisi Üyeleri Noel Pazarıyla ilgili hazırlıkları değerlendirdi. Üyeler, Pazarda açılacak stantlar, yapılacak müzikler ve düzenlenecek etkinliklerle ilgili görüş-alışverişinde bulundu. Önceki yıllarda İskele Şelale Meydanı’nda düzenlenen Uluslararası Alanya Noel Pazarı, katılımın yüksek olması nedeniyle 3 yıldır Belediye Binası arkasındaki meydanda düzenleniyor. 10 Aralık Pazar günü 10.00-21.00 saatleri arasında organize edilecek Pazara, çok sayıda yerli ve yabancı dernekle birlikte STK’lar da katılıyor.

Alanya’daki hoşgörü kültürü dünyaya örnek oluyor

Hoşgörü kültürünün ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı Pazara, bu yıl yine Alanya ve çevresinde yaşayan yabancılar, Nordik Grupları, Ukraynalılar, Finlandiyalılar, Danimarkalılar, Polonyalılar ve Litvanyalılar Dernekleri, Alman Kilise Derneği, Rus Ortadoks Kilise Derneği, Rus Dili Konuşanlar Derneği, Rus Kültür ve Dayanışma Derneği, Bombala Alman Derneği katılarak milli kültürlerini anlatan yiyecek, içecek ve eşya stantları açacaklar.

Müzikal gösteriler renk katacak

Belediye arkasındaki alanda gün boyu devam edecek Noel Pazarı’nda, yiyecek içecek stantlarının yanı sıra çocuklar için eğlence, müzik gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Engelliler yararına düzenleniyor

8 yıldır düzenlenerek geleneksel hale gelen Uluslararası Noel Pazarı’ndan elde edilen gelir, her zaman olduğu gibi yine engelliler yarına kullanılacak.