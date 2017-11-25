Alanya’da 22 cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı

Alanya’nın Avsallar Mahallesi’ndeki iş yerinden 5 cep telefonu, Türkler Mahallesi’ndeki iş yerinden 10 cep telefonu, bir düz üstü bilgisayar ve Konaklar Mahallesi’nde bir iş yerinden de 2 tablet bilgisayar, 7 cep telefonu çalınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının olduğu yerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ve soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelilerinin merkezdeki bir otel konakladığını tespit etti. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen jandarma, hırsızlık şüphelisi İrfan A. ve Ziya T.’yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 dizüstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 16 cep telefonu ve bir tabanca ile buna ait 7 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifaden yola çıkan ekipler, çalıntı malzemeleri satmaya çalışan şüpheli Aydın S.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi İrfan A., Ziya T. ve Aydın S.’nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.