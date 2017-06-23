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23 Haziran 2017 12:14

Alanya’da ’Duman 1’ operasyonu düzenlendi

Türkiye genelinde düzenlenen ’Duman 1’ operasyonu kapsamında Antalya’nın Alanya ilçesinde ekipler 10 ayrı iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Alanya’da ’Duman 1’ operasyonu düzenlendi

23 Haziran 2017 12:14

Polis, kaçak olarak değerlendirdiği 421 kilo kıyma tütün ve 267 bin 200 tütünle doldurulmuş makarona el koydu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri ilçede bulunan 10 ayrı iş yerinde arama yaptı. Ekipler, gümrük kaçağı ve bandrolsüz olduğu tespit edilen 421 kilo kıyma tütün ve 267 bin 200 adet doldurulmuş makarona el koydu. İş yeri sahipleri ifadeleri alınmak üzere emniyette götürülürken, 6 işletme sahibine adli ve idari işlem yapıldı. Baskında bir iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenince Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce mühürlendi.




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