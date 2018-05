Alanya’da gayrimenkul dolandırıcılığına 12 tutuklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mahmutlar Mahallesi’nde gayrimenkul satışlarında kendilerine gelen çok sayıda mağdurun sistematik şekilde emlakçılık faaliyeti adı altında paralarını alıp tapu vermeyerek, parasını istemeye gelenleri de baskı ve tehditle göndererek haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Bunun üzerine geçen çarşamba günü sabah saatlerinde harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından polis memuru Mustafa Ü. adliyede görevli mübaşir Ali Osman K. PTT’de görevli memur Burhanettin Ç. ile Haydar C., Eren E., Sevgi Y., Mert C., Salih C., Hatice K., Mustafa M. ve Hasan A. adreslerinde gözaltına aldı. Bir süre sonra aynı soruşturma kapsamında şüpheli Ali Ş. ile Hasan F. de gözaltına alındı.

12 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek, 3 adet otomatik av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına alınan 2’si kadın 13 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince Hatice K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.