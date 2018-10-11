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Alanyaspor kuvvet çalıştı

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.


Alanyaspor, milli maç dolayısıyla lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Turuncu yeşilli ekip, fitness salonunda kuvvet antrenmanı yaptı. Antrenmana koşu bandı ve bisiklette ısınarak başlayan futbolcular daha sonra fitness aletlerinde çalışmalarına devam etti. Alanyaspor çalışmalarını bu akşam tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü saat 16.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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