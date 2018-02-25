Projede LED ve fotodiyot kullanılarak geliştirilecek olan cihaz, kullanılan dalga boyları ve analiz yöntemi açısından dünyada bir ilk olacak.

Geçen hafta 3 öğrencinin TÜBİTAK tarafından projelerinin kabul edilmesinin ardından bu hafta da ALKÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslınur Sırcan Küçüksayan’ın "1005" projesi kabul edildi. Son kabul edilen projeyle birlikte Tıp Fakültesinin kabul edilen TÜBİTAK projesi 3 olurken, ALKÜ’deki TÜBİTAK projelerinin sayısı ise 6’ya yükseldi. Konuyla ilgili bilgi vermek üzere ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret eden Yrd. Doç. Dr. Aslınur Sırcan Küçüksayan, "1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" kapsamında "Doku Oksijen Saturasyonunun Ölçülmesi için Optik bir Sistemin Geliştirilmesi ve Klinik Çalışmalarda Test Edilmesi" konusundaki TÜBİTAK destekli çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Cihazın birçok hastalığın teşhisinde kullanılması hedefleniyor"

16 ay sürecek ve TÜBİTAK tarafından 208 bin lira destek sağlanacak olan projeyle ilgili bilgiler veren Küçüksayan, “Geleneksel olarak flep takibi klinik gözlemlerle yapılmaktadır. Ancak klinik gözlem oldukça tecrübe gerektirir, nicel bir yöntem değildir ve bu yöntemlerle erken tanı koymak zordur. Dolayısıyla bu projede bizim amacımız, plastik cerrahi hastalarının flep ameliyatı sonrası takibinde kullanılabilecek gerçek zamanlı ve nicel sonuç veren, ayrıca tecrübe gerektirmeden çalışabilecek, uygun maliyetli bir cihazın prototipini geliştirmektir. Geliştirmek istediğimiz cihazın sürekli takip yapması ve doku oksijen saturasyonunu nicel olarak belirlemesi öngörülmektedir. Doku oksijen saturasyonu kanser, diyabet, tiroit ve iskemi/reperfüzyon hasarı gibi birçok medikal uygulamada vital öneme sahip bir parametredir. Dolayısıyla bu proje gelecekte söz konusu hastalıkların teşhis ve takibi ile ilgili araştırmalara katkıda bulunabilir” diye konuştu.

Yeni bir cihaz geliştirilecek

Yapılan çalışmanın bir ilk olacağına değinen Küçüksayan, “Flep takibinde kullanılmak üzere ülkemizde geliştirilmiş bir cihaz yoktur. Dünyada doku oksijen saturasyonunu hesaplamak için geliştirilen bazı yöntemler vardır ancak bunların hiçbirisi altın standart hale gelmemiştir. Bu projede LED ve fotodiyot kullanılarak geliştirilecek olan cihaz, kullanılan dalga boyları ve analiz yöntemi olarak dünyada bir ilk olacaktır. Projenin başarıyla sonuçlanması halinde ülkemize teknoloji alanına özgün bir katkı sunulacağı açıktır. Çünkü yapılacak olan prototipin pratik amaçlara uygun, yaygın kullanım potansiyeli olan ve teknolojik açıdan özgün bir medikal cihaz olarak geliştirilme potansiyeli vardır. Projeyi üniversitede yapmamıza imkân sağlayan ve çok değerli desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na çok teşekkür ederim. Ayrıca projeye katkılarından dolayı Prof. Dr. Murat Canpolat hocama teşekkür ederim” dedi.

Rektör Pınarbaşı: "Üniversite olarak ilkleri yaşıyoruz"

Alanında uzman, seçkin ve kaliteli hocaların üniversiteye kazandırılması sayesinde birçok ilki yaşadıklarını söyleyen Rektör Pınarbaşı, TÜBİTAK tarafından kabul edilen projelere çok önem verdiklerini ifade etti. Her geçen gün TÜBİTAK’a yapılan projelerin sayısının arttığını vurgulayan Rektör Pınarbaşı, “Bu projelerin sayısını arttırmak ve insanlığa hizmet edecek projelerin geliştirilmesi en büyük hedefimiz. Ulusal ve uluslararası arenada Türk milletini gururlandıracak çalışmalara imza atmamızdan çok mutluyum. Projenin ülkemize teknoloji alanında özgün bir katkı sağlama hedefi olarak sunulması milli bir anlam taşımakla birlikte proje tamamlandığında bizleri olduğu kadar milletimizi ve Alanyamızı da gururlandıracaktır. Bu vesileyle üniversitemize yaptığı özverili proje çalışmasıyla bizlere bu projeyi kazandıran Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Aslınur Sırcan Küçüksayan’ı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.