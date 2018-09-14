Alman turist boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 80 yaşındaki Alman turist, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'da tatil yapan Lothar Liepelt (80), dün öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Liepelt, yardım istedi. Alman turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaşarak kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren turisti ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Liepelt, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alman turistin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.