İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alman turist boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 80 yaşındaki Alman turist, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 80 yaşındaki Alman turist, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Alanya'da tatil yapan Lothar Liepelt (80), dün öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi'ndeki plajda denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Liepelt, yardım istedi. Alman turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaşarak kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren turisti ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Liepelt, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alman turistin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.