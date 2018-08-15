Altınova Cemevi’nin temeli atıldı

Başkan Menderes Türel, “Alevi kardeşlerime verdiğim bir sözü yerine getiriyor olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez İlçesi Orta Mahalle’de hayata geçireceği Altınova Kültür Merkezi ve Cemevi Projesi’nin temeli törenle atıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Güzelşah Dede, Alevi Kültür Dernekleri Federasyon Başkanı Doğan Demir, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Saymanı Ali Aktaş, Alevi Kültür Dernekleri Başkanları ve yöneticileri, Alevi Dedesi Zeynel Demir ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Altınova’ya hem kültür merkezi hem Cemevi kazandırmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Cemevi inşaatında çalışmalarımız bir süre önce başladı. Biraz geciktik. Çünkü imar planı içerisinde yapılabilir bir alan bulmak kolay olmadı. Sağ olsun Kepez Belediye başkanımızın benzeri bir projesi vardı. El ele verdik. Birlikten güç doğar dedik. Buradaki imarla ilgili mülkiyetlerden kaynaklanan sorunları çözmek ve bugüne gelmek biraz zaman aldı. Şimdi temelini atıyoruz” dedi.

“Cemevi ihtiyacını görmezden gelemezdik”

Konuşmasında 2014 yılında düzenledikleri Alevi Çalıştayını hatırlatan Başkan Türel, “O zaman ‘Cemevi’ ihtiyacı öne çıkan en önemli talepler arasında yer alıyordu. Türkiye’den ve dünyanın her yerinden gelen milyonlarca insanı bağrına basan şehrimizde elbette herkesin, her kesimin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler gerçekleştirmek bizlerin asli görevidir. Abdal Musa Hazretleri’nin şehri olan Antalya’mızda Alevi kardeşlerimizin Cemevi ihtiyacını da görmezden gelmemiz söz konusu olamazdı. Ne mutlu bizlere ki bugün burada Alevi kardeşlerime verdiğim bir sözü yerine getiriyor olmanın huzuru ve mutluluğuyla sizlerin karşısındayım” şeklinde konuştu.

“Yaşam alanı olacak”

Cemevi Projesi’nin sadece ibadet ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını aynı zamanda Altınova Orta Mahallesi’nin sosyal donatı ve yaşam alanı olacağını anlatan Başkan Türel, “Milli birliğimiz ve dirliğimizin çimentoları arasında yer alan ve Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana daima devletinin yanında bulunan Alevi kardeşlerimiz hükümetimizin göreve geldiği günden bu yana ibadetlerini ve kültürlerini istedikleri gibi özgürce yerine getirebiliyor. Ayrıca partimizin en son seçim taahhüdünde yer aldığı üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimiz Cem Evlerine hukuki statü kazandırılması noktasında çalışma başlattı. Bu taahhüt çok kısa sürede hayata geçecek ve ezelden beri bizi birbirimizle kavga ettirmeye çalışanlar sonsuza kadar bir arada yaşama inancımızı ve kararlılığımızı, kardeşliğimizi asla bozamayacaklar. Bizi bize düşman etmeye çalışanlar bugüne kadar alevi kardeşlerimizin hoşgörüsü altında hep ezildiler. İnanıyoruz ki bundan sonra da ezilmeye devam edecekler.”

“Büyük milletiz”

2023 hedefine kilitlenen Türkiye’nin inanç meselelerini çözerek ilerlediğini belirten Menderes Türel, “Geçmişteki acılarımızdan ders çıkararak bugünlere gelmiş büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Kim haklı kim haksız diye tartışmaktan sıyrılmalıyız. Eğer ortada bir sorun varsa, bu hepimizin ortak sorunu olmalıdır. İnşallah ülkemiz güçlü ve kararlı siyasi irade ile bu zorlukları bir bir aşacaktır. Bizi bir takım baskılar altına alarak köşeye sıkıştırmaya çalışanlara karşı ekonomik bir mücadele veriyoruz. Geçmişte de buna benzer pek çok ekonomik ve siyasi baskılarla karşılaştık. Ama çok şükür hepsini de atlattık. Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi “Bir Olacağız, İri Olacağız, Diri Olacağız”. Hep Birlikte Türkiye Olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah yine hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. Senelerce bizi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, dindar-laik diyerek, başı açık-başı kapalı diyerek, Alevi-Sünni diyerek, Türk-Kürt diyerek bölmeye çalıştılar. Evvel Allah bu millet bu oyunları bozdu. Hazreti Muhammed Peygamberimiz, Hz. Ali Efendimiz hepimizin için kutsaldır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk devlet ve millet beraberliğinin temelidir, gururumuzdur. Hacı Bektaşi Veli, Abdal Musa ortak değerlerimizdir. Bizi bunların üstünde bölmeye çalıştılar ama başaramadılar. Bundan sonrada başaramayacaklar” dedi.

“Cem bir araya gelmektir”

Başkan Menderes Türel konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu değerlerimiz üzerinden bizi bölmeye çalışanlara Cem’in kelime anlamını ne olduğunu sormak lazım. Bunu bile bilmezler. Cem bir araya gelmektir. Birlikte olmaktır. Camilerde Cem evleri de bir araya gelinen yerlerdir. Ama maalesef bunu bilmeyenler bu meseleleri siyasete alet etmek istiyorlar. Biz bu eseri Allah için yapıyoruz. Canlarımız için yapıyoruz. O yüzden bu meseleler yüzünden siyaset üretmek isteyenlere prim vermeyeceğiz. Ve burada kıymetli Canlar ve Allah dostları bir araya gelecek. 1071 yılından bu yana Anadolu’ya adım atan ecdatlarımızın ortaya koyduğu tarih şanlı bir tarihtir. Horasandan Balkanlara İslam’ı ve medeniyetimizi kültürümüzü yayan erenler bugün bile birçok ülkede saygı görmektedir. Sahip olduğumuz bu değerler bizi sadece ve sadece birleştirir. Kimse bizi onlar üzerinden bölemez, ayıramaz. Ne demiş Âşıkların aşığı Veysel ‘ Cümle Canlı hep topraktan, Var olmuştur emir haktan, Rahmet dilesen Allahtan, Tükenmez Rahmet Deryası’ İşte yüce yaratanın rahmetinin bizlere bolluk bereket sağlayacağı inancı ile sizlerin karşısında verdiğimiz sözleri yerine getirebiliyoruz.”

“Menderes Türel’in yakasını bırakmayın”

Törende Alevi dedeleri de söz aldı. Erzincan Alevi Dedesi Zeynel Demir, Alevi Camiası’nın Başkan Türel’e olan sevgisini anlatarak, “Antalya’da 250 bin Alevi var. Bu zamana kadar Antalya’da birlik beraberlik içinde yaşadılar. Alevi camiasını o seviyor. O alevi camiasını seviyor. Menderes Türel’in yakasını bırakmayın” dedi.

Türel’e teşekkür

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir de Başkan Türel’e Cemevi sözünü yerine getirmesinden dolayı teşekkür ederek, “Başkan Türel’in Alevi toplumunun ihtiyacı olan, ananelerini yaşatabileceği bir alanı yapabileceğinden çok emindim. Kolay kolay Belediye Başkanlarını övmem ama sizi seviyorum” ifadelerini kullandı. Demir, Türkiye’de Alevi’si Sünni’siyle kültürel, sosyal ve siyasal anlamda birlikteliği sağlamak zorunda olduğumuza dikkat çekerek, “Toplumsal uzlaşmayı sağlayamadığımız birlik ve beraberlikten söz edemeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Güzelşah Dede’nin Gülbenk Duası ile törenle Cemevi’nin temeli atıldı.

Projede neler var

Bir süre önce hafriyat çalışmalarına başlanan Altınova Cemevi 4 bin 500 metrekarelik toplam inşaat alanı ve donatılarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Proje içerisinde 2 adet konferans salonu, ibadethane, kütüphane, kurban kesim merkezi, sergi alanı, kurs alanları ve kafeterya olacak. Cemevi kültür ve sosyal donatı alanları ile yaklaşık 40 bin alevi vatandaşın yaşadığı Altınova bölgesinde önemli bir eksiği giderecek.