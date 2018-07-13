15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin ikinci yılında, 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antalya’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Antalya Valiliği tarafından,15 Temmuz darbe girişiminin ardından Antalya’da yaşananları konu alan fotoğraflarının yer alacağı “Antalya basınında 15 Temmuz Destanı” adlı fotoğraf sergisi açılacak.
Fotoğraf sergisinde, 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Antalya’da çalışan basın mensupları tarafından çekilmiş 52 fotoğraf yer alacak.
14-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda (Kapalı Otopark Üstü) gerçekleştirilecek sergi, 14 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’da düzenlenecek açılış töreniyle ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.