Antalya’nın ülke ekonomisine 10 milyar Dolar’dan fazla katkı sunacağını da söyleyen Başkan Türel, bu rakamları daha da arttırma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Türel, “Hayata geçirdiğimiz vizyon projelerle şehrin kalitesini yükselterek, Antalya’nın destinasyon kalitesini de arttırıyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel CNN TÜRK’te yayınlanan Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” Programına konuk oldu. Antalya’nın başarısı öyküsünü anlatan Başkan Türel, Antalya’nın dünyada en fazla turist gelen 3. Turizm destinasyonu olduğunun altını çizerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin vizyonunu arttıran çalışmalarını anlattı

“Herşey Dahil önemli bir rekabet unsuru”

Antalya’nın turizmdeki yerini ve yükselişini anlatan Başkan Türel, yıllardır tartışılan Herşey Dahil Sistemi’nin ise pazarlamada önemli bir rekabet unsuru olduğunu belirterek, “Dünyada en başarılı Herşey Dahil sistemini uygulayan ülke Türkiye. Türkiye’nin turizmde rekabet edilemez en önemli yönü fiyat ve hizmet kalitesi dengesidir” dedi. Başkan Türel, Herşey Dahil Sistemi nedeniyle turistlerin otellerden çıkmadığı yönündeki eleştirilere ise, “Destinasyon kalitesini arttıracak projelerin büyük bir kısmını kentimize kazandırdık. Bir kısmını da kazandırmak üzereyiz. Otellerimiz 5 yıldızlı iken çevre kalitesi 1 yıldızdı. Şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla çevre kalitesinde de 3-4 yıldızı yakaladık. Yaptığımız ve yapacağımız vizyon projeler ile de 5 yıldızı yakalayacağız” şeklinde yanıt verdi.

“Şehrin kalitesini yükselttik”

Turizmde önceliğin nicelik değil nitelik olduğunu belirten Türel, “Şehrin kalitesini yükseltirseniz, turisti istediğinizi yapın otele bağlı tutamazsınız. Paris’e giden bir turist Eyfel’i görmeden ülkesine döner mi? İşte biz de şimdi Antalya’da bunları yapıyoruz. Balbey Yenileme Projesi ikinci Kaleiçi olacak. 37 dönümlük Millet Bahçesi yapıyoruz ki bir yaşam alanı olacak. Kaleiçi’nin ileride bir yat limanına dönüştürülmesi halinde siz Antalya için istediğiniz kadar Herşey Dahil Sistemi ile turist getirin o turistler otellerinde durmaz mutlaka şehre gelip gezer” dedi.

“Hiçbir başarı tesadüf değil”

Hiçbir başarının tesadüf olmadığına vurgu yapan Başkan Menderes Türel, arıtma tesisleri, Kaş 3. Havalimanı, akıllı şehir uygulamaları, çöpten elektrik üreten tesisleri, güneş enerji santralleri başta olmak üzere Antalya’da hayata geçirilen projeler ile kentin kalitesinin arttığını söyledi. Antalya’da şehrin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara Konyaaltı Sahil Projesi örneğini veren Başkan Türel, dünyanın pek çok ülkesinde sahil projelerini incelediğini ifade ederek şunları söyledi; “Konyaaltı Sahil Projesi bugüne kadar dünyada gördüğüm en güzel proje. 4 km’lik bir sahil ve 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alanda yenileme ve düzenleme çalışması yaptık. İçerisine yaptığımız alt yapı Antalya-Burdur arası kadar. Projedeki ticari alanlar yalnızca yüzde 7 oranında. İsteyen paralı ünitelerden isteyen halkımıza açık olan alanlardan dilediği şekilde yararlanabiliyor.”