Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Antalya
  •  » Antalya Emniyeti'nden Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Hanutçulukla Mücadele Toplantısı
25 Kasım 2017 10:20

Antalya Emniyeti’nden Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Hanutçulukla Mücadele Toplantısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali Toplantı Salonunda “Hanutçuluk İle Etkin Mücadele” toplantısı gerçekleştirdi.

Antalya Emniyeti’nden Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Hanutçulukla Mücadele Toplantısı

25 Kasım 2017 10:20


Antalya Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SGK İl Müdürlüğü, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum/şirket/firma yetkililerinin üst düzey katılımıyla “Hanutçuluk İle Etkin Mücadele” toplantısı gerçekleştirdi. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bazı otobüs firmalarının müşteri kazanmak ve satış yapmak amacıyla, hanutculuk diye tabir edilen yöntemleri kullandığı, daha önceki tarihlerde yapılan denetim ve kontrollerde tespit edilmiş ve 2017 yılı içerisinde 421 kişiye 45 bin 889 TL “İdari Yaptırım (Para) Cezaları” uygulanmıştı.


Yapılan denetim ve kontrollerde hanutculuk yapan şahısların bu yönteme devam ettiği ve mevcut yaptırımların yeterli olmaması üzerine ilgili şirketlerin/firmaların ve kurum yetkililerinin daha detaylı bilgilendirilmesi, uygulanacak olan yaptırımlar hakkında bilgi verilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda şehirlerarası otobüs terminalinde faaliyet gösteren firma/şirket yetkililerine ilgili mevzuatlar ve denetimler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından uygulanacak cezai yaptırımlar izah edildi. Belediye görevlileri ise yapılacak denetim ve kontrolleri detaylı olarak anlatırken, Emniyet ekipleri güvenlik, asayiş, meydana gelen olaylar ve yapılacak çalışmalar, hanutçulara karşı uygulanacak tedbirleri ayrıntılı olarak belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç