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23 Haziran 2017 16:11

Antalya Emniyetinden su/hava ve spor merkezlerine denetim

Antalya emniyeti bayram ve turizm güvenlik tedbirleri kapsamında su/hava ve spor merkezlerinde denetim uygulaması yaptı.

Antalya Emniyetinden su/hava ve spor merkezlerine denetim

23 Haziran 2017 16:11


Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram ve turizm güvenlik tedbirleri kapsamında su/hava ve spor merkezleri olan Aksu, Lara ve Konyaaltı sahil bandında denetim uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, sahil bandında güvenliğin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, terör örgütü üyelerinin yakalanması, işbirlikçi ve yandaşların yakalanması, su/hava spor merkezlerinde çalışanların, müşterilerin ve şüpheli şahısların incelenmesi ve araştırılması konusunda geniş katılımlı uygulama gerçekleştirdi. Emniyet ekipleri, su/hava ve spor merkezlerinde çalışanların ve spor aleti kiralayanların GBT sorgusunu yaptı. Ekipler öte yandan, işletme sahiplerine kayıtların tutulup tutulmadığını kontrol ederken kayıt tutulmaması halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı uyarısında bulundu.


Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksu, Lara ve Konyaaltı sahil bandında 20 su/hava ve spor merkezinde inceleme yaparken 150 kişiye GBT sorgusu gerçekleştirdi.




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