Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 15:06

Antalya İl Emniyet Müdürü mehmet Murat Ulucan:

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 15 Temmuz tarihinin Türk demokrasi tarihine kazınacak bir demokrasi zaferi olduğunu söyledi.

Antalya İl Emniyet Müdürü mehmet Murat Ulucan:

15 Temmuz 2018 15:06


15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından Anayasal düzene, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin kahraman milletin destansı direnişiyle bertaraf edildiğini hatırlatan Ulcan," Bu hain girişimi bertaraf ederek, Türkiye’nin kaderini değiştiren, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimiz, onurlu duruşu ile her türlü takdirin üzerinde olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." dedi.


Açıklamasında 15 Temmuz 2016 gününün Türk demokrasi tarihine kazınacak bir demokrasi zaferi olduğuna dikkat çeken Mehmet Murat Ulucan şöyle devam etti: " Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir. Vatan uğrunda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan 15 Temmuz Destanını yazan Aziz Milletimize en kalbi saygı ve sevgilerimi sunuyorum."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    39°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç