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20 Haziran 2018 14:56

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu’ndan seçim öncesi talep

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu’ndan seçim öncesi talep

20 Haziran 2018 14:56

Dönem Milletvekilliği seçimi öncesinde taleplerini açıkladı.


Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi yaşanan sorunlarla ilgili taleplerini açıkladı. Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş bir yönetim sisteminin kendi içinde çeşitli riskler ve olanaklar barındırdığını ifade eden Çavdar, “Eğitim, sağlık ve hukuk düzeninin reformlara ihtiyacı var. Gelecek nesiller için iyi bir eğitim sisteminin kurulacak olması şart. Toplumun temel sağlık ihtiyacını karşılayan, kolay ulaşılabilen, sağlık hizmetinin bütünlüklü ve eşitlikçi sunulabildiği kamu sağlık hizmet yapıları oluşturulması gerekir. Hakimlik teminatı güvence altına alınmalı, Anayasa’da yer alan bağımsız ve tarafsızlık ilkesine işlerlik kazandırılmalı, Yüksek Mahkemelerin itibarlı olması sağlanmalıdır” diye konuştu.



“Ranta dayalı olmayan bir planlama”


Yaşanabilir bir kent ve kırsal yaşam için, doğa ile uyumlu, ranta dayalı olmayan bir planlama anlayışı geliştirilmesi gerektiğini savunan Çavdar, “Doğal ve kültürel değerler tahrip edilmemeli, bu değerlerle beraber bir kalkınma stratejisi gündeme getirilmeli, kent suçu oluşturacak rantsal yatırımlar yerine kent hakkı odaklı sürdürebilir planlamalar gerçekleştirilmelidir. İhtiyaç ve istihdam olanakları değerlendirilmeden yeni üniversiteler açılmamalı, diplomalı işsizler ordusunun daha fazla artmaması için kontenjanlara sınırlama getirilmelidir. Tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu ortadayken bu alanlarda dışa bağımlılık azaltılmalı, üreticilere destek verilmeli, tarım alanları ve meralar yapılaşmaya açılmamalıdır” dedi.




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