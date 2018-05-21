Antalya Milletvekilleri adayları belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti 1. sırada yer alırken, mevcut milletvekilleri Sena Nur Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Atay Uslu yerlerini kururken, eski Emniyet Genel Müdürü ve DYP eski milletvekili Kemal Çelik AK Parti 6. sırada yer aldı. AK Parti’de mevcut milletvekillerinden Hüseyin Samani tekrar aday adayı olmaz iken Milletvekili Gökçen Enç aday gösterilmedi. CHP’de mevcut milletvekillerinden 3’ü, MHP’den 1’i aday listesinde yer bulamadı. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek genel seçimlerde illerini temsil edecek milletvekili adaylarının listesi YSK’ya bildirildi. Antalya’dan çıkacak 16 vekil için de partilerin listeleri de şekillendi.

AK Parti’nin 16 kişilik listesi

2015 yılında gerçekleştirilen seçimlerde 7 milletvekili çıkaran AK Parti’de 2 isim yer değiştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 1. sırada yerini kururken, Mevcut milletvekilleri Mustafa Köse 2. sırada, Sena Nur Çelik 3., İbrahim Aydın 4. Atay Uslu ise 5. sırada yeraldı. AK Parti’de mevcut milletvekillerinden Hüseyin Samani tekrar aday adayı olmazken Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise aday gösterilmedi.

AK Parti’de Kemal Çelik sürprizi

Antalya’da dönemin Doğru Yol Partisi’nden milletvekilliği yapan, bir dönem MYK’sında yer alan MHP’den 2009-2014 seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve 7 Haziran’da yapılacak seçimlerde MHP’den aday adayı olmasına rağmen kendisine listede yer bulamayan Kemal Çelik, 24 Haziranda gerçekleştirilecek seçimlerde AK Parti’den aday gösterildi. Kemal Çelik AK Parti 6. sıradan aday gösterildi. AK Parti’nin 16 kişilik listesi ise şöyle: “Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Gülçin Özboz, Seyit Emre Göyük, Ercan Mekteplioğlu, Mustafa Erkan, Hasan Hüseyin Cengiz, Esma Balaban Karacan, Hasan Demir, Ömer Akbaş, Canbey Çetin ve Hasan Kerem Ünsal.”

CHP’nin 16 kişilik Listesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, adaylık teklifi götürdüğü eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, liste başı oldu. İkinci sırada ise Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak yer aldı. Mevcut milletvekillerinden Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ve Devrim Kök ise aday listesinde görülmedi.

3’üncü sırada, 2015 seçimlerinde milletvekili adayı olan eski savcı Rafet Zeybek, dördüncü sırada Antalya’nın batı ilçelerinde bilinen Kumlucalı Aydın Özer, beşinci sırada da eski il başkanı Semih Esen yer tuttu. 6’ncı sırada, daha önce vekil adayı olan ve yine sıralaması 6 olan Figen Albuga Çalıkuşu bulunuyor. Listede, “Sevgi Doğan, Nazmi Gündüz, Şengül Yeşildal, Nusret Bayar, Vahap Tuncer, Kemal Bilal Öner, Ali Takavut, Sibel Gezen, Özlem Şahin, İsmail Hakkı Gül” yer alıyor.

MHP’nin 16 Kişilik listesi

MHP’nin 16 kişilik listesinin ilk 2 sırasında Devlet Bahçeli’nin danışmanları yer alıyor. İlk sırada 25’inci dönemde Tokat milletvekili olan Abdurrahman Başkan yer aldı. İkinci sırasında ise mevcut milletvekili Ahmet Selim Yurdakul yer aldı. Mevcut milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal ise listede yer almazken, “Tarkan Akıllı, Hüseyin Yıldız, Tuncay Temur, İlknur Fidan Kepez, Mehmet Ali Tuna, Yeter Keskin Öteleş, Ziya Yıldırım, Ömer Özbek, Mustafa Kürşad Sert, Suat Akgül, Tümer Emeksiz, Şükran Akça, Kürşad Tatar, Mustafa Hakan Topçu" isimlerine yer verildi.