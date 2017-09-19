Antalya Müzesi’ndeki yerini alan Herakles Lahdi açılışı bekliyor

Özel bir kaplamayla çevresi kapatılan ve "Herakles Lahdi yakında burada sergilenecektir” yazılı logo bulunan lahdin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş pazar günü yapacak.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nden 57 yıl önce kaçırılan Herakles Lahdi, 2010 yılında İsviçre’nin Cenevre Gümrüğü’nde ele geçirildi. 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül’de Antalya’ya getirildi. Herakles Lahdi, Antalya Müzesi deposundan alınarak müzedeki Lahitler Salonu’nda, diğer lahitlerin bulunduğu alandaki özel bölüme yerleştirildi. Antalya Müzesi deposuna kaldırılan Herakles Lahdi, 5 günün ardından kendisi gibi yurt dışına kaçırılan ve 1998’de Almanya’dan getirilen ikizinin yanına yerleştirildi. 15 metrekarelik özel bir alanda ışıklandırma yapılan Herakles Lahdi’nin çevresiyse kaplamayla kapatıldı.

Türkçe ve İngilizce "Sergilenecektir" yazısı

Henüz ziyaretçilere görülmesine izin verilmeyen Herakles Lahdi’nin kaplamasının üzerine logo vurulurken, logonun üzerinde ise, “Herakles Lahdi yakında burada sergilenecektir” yazısı bulunuyor. Yazı Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak da müzeye gelen ziyaretçilere bilgilendirmek amacıyla yerleştirilmiş bulunuyor. Fotoğraf çekiminin de yasak olduğu lahdin açılışını pazar günü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak. Açılış sonrasında lahdin, ziyarete açılması bekleniyor.

Yorgun Herakles heykeli ile komşu olan lahit için sinevizyon da hazırlanırken, sinevizyonda lahdin hem tarihi özellikleri, hem de yurt dışına kaçırılış ve geri getiriliş hikayeleri yer alıyor.

“Tekrar Türkiye’ye getirilmesinden mutluyum”

Müzeyi ziyarete gelen Beyza Turkaz, “Kaçırılmış bir eserin Türkiye’ye tekrar getirilmesinden dolayı çok mutluyum. Bunu görmek için gelmiştik buraya ama kısmet olmadı. Pazar günü açılacakmış, ben de Antalya’ya ziyarete gelmiştim. İnşallah gitmeden de tekrar müzeye gelip Herakles Lahdi’ni görürüm” dedi.

“Bizim müzelerimizde gösterilmesi çok daha güzel olur”

Türkiye’den çıkarılan eserlerin tekrar getirilmesinden mutlu olduğunu ifade eden Turkaz, “Türkiye’den çıkarılan eserlerin Türkiye’de kalması bizi daha çok mutlu eder. Başka bir yerde gösterilmesinden ziyade bizim müzelerimizde gösterilmesi çok daha güzel olur” şeklinde konuştu.

“Açılışı yapıldıktan sonra tekrar geliriz”

Arkadaşlarıyla müzeye gezmeye geldiklerini dile getiren Hatice Yetkinler ise, “Aslında eserin geldiğini duymuştum daha önce ama açıldığını sanıyordum. Kapalıymış, görevlilerden bilgi aldık. Pazar günü Kültür ve Turizm Bakanı açacakmış. Açılışı yapıldıktan sonra tekrar geliriz diye düşünüyorum” dedi.

“Antalya’da yaşayınca hemen gidip görürüm heyecanı vardı”

Eserin 57 yıl önce kaçırıldığını söyleyen Yetkinler, “İlk duyduğumda heyecanlanmıştım. Tekrar geldi, açılacak diye. Antalya’da yaşayınca hemen gidip görürüm heyecanı vardı. Şimdi nasip olmadı ama açılıştan sonra yine geleceğim görmek için” diye konuştu.