Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 11:46

Antalya orman yangını seralara sıçramadan söndürüldü

Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını bölgede bulunan seralara ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Antalya orman yangını seralara sıçramadan söndürüldü

23 Mayıs 2018 11:46

Orman yangınından geriye küle dönmüş orman arazileri kaldı.


Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi Yumuk mevkiinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Birden fazla arazöz ve yangın söndürme aracı ile 4 koldan müdahale edilen yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın alanında bulunan tarım seraları ise büyük tehlike atlattı. Yangından geriye ise küle dönmüş ağaçlar kaldı. Yangının çıkış sebebi gerekli incelemelerin ardından ortaya çıkacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç