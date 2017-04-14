Projeyle birlikte binlerce kadın ve kız çocuğunun hem eğitime devam edip mezun olmaları hem de teknolojiyle iletişimi kuvvetlendirmeleri amaçlanıyor.

Antalya Valiliği, eğitimini yarıda kalan kadın ve kız çocuklarının eğitimlerini tamamlaması için harekete geçti. Açık ortaokul ve lise müfredatının bulunduğu dijital eğitim platformu ’Beni Hafife Alma’, Antalyalı kadın ve kız çocukları için devreye giriyor. Projeyle ilgili bir otelde düzenlenen konferansa gelen yüzlerce kadına platformla ilgili bilgiler anlatıldı. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel de katıldı.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Vali Münir Karaloğlu, projenin, eğitimi yarım kalmış veya eğitim süreçlerini tamamlayamadan eğitim çağının dışına çıkmış kadın ve kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamaya yönelik olduğunu belirtti. Karaloğlu, "Projenin yürütücüsü sivil toplum örgütü Uzaktan Eğitimi Yaygınlaştırma ve Alternatif Eğitim Derneği, Sancak Kolejimiz var. Amacımız, eğitimi yarım kalmış kadınlarımıza yardımcı olarak açık lise ve ortaokul üzerinden yardımcı olarak onların eğitim süreçlerini tamamlayabilmek. Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz ile birlikte tablet dağıtımı yapacağız. İnternet sağlayıcı firmamızın sponsorluğunda onlara dersle sınırlı kalmak üzere internet imkanı sağlayacağız" dedi.

İnteraktif canlı ders

Beni Hafife Alma dijital eğitim platformuna katılım sağlayan kadınların ve çocukların eğitimlerini dijital ortamda sürdürebilmeleri için tablet verdiklerini kaydeden Karaloğlu, "Öğrenciler, hazır paket videolardan derslerini herhangi bir yerde, evlerinde tarlalarında, bahçede parkta nerede isterlerse derslerini izleyebilecekleri gibi önceden ilan edilmiş zaman dilimlerinde interaktif dersi anlatan hocaya soru bile sorabilecekler. Anlamadıkları bir konu varsa interatif olarak öğretmenlerinden tekrarını isteyebilecekler. Son derece faydalı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Biz şunu biliyoruz ki kadınlarımızı kızlarımızı, eğitim konusunda tamamlayamazsak özgüvenleri üretim süreçlerine katılmaları, toplum kalkınmasına katılmalarında problemler yaşıyoruz. Bu açığı mutlaka gidermemiz lazım. Çağın dışına çıkmış kadınlarımızı kızlarımızı bu eğitim programlarıyla eğitimlerini tamamlamamız lazım" dedi.

Ücretsiz tablet ve internet

Açık ortaokul veya liseye kayıtlı olup ders çalışma imkanı bulamayan ve eğitimini tamamlayamayan çok kadın ve çocuğun olduğunu belirten Karaloğlu "Bizim esas amacımız tabi ki hem kaydı olmayanın kayıtlarını almak ama daha çok kayıtlı olup da eğitim süreçleri çok yavaş ilerleyen veya ‘Ben bu işi yapamam artık’ diyerek okumayan vazgeçenler var. Onlara ‘hayır vazgeçmeyin biz size yardımcı olacağız tableti veriyoruz ücretsiz interneti veriyoruz. Dersleri de her istediğiniz yerde imkanınıza sunuyoruz. Yeter ki eğitiminizi tamamlayın’ diyoruz" diye konuştu.

"Türkiye projesine dönüştürmek için teklifte bulunacağız"

Projenin sadece açıköğretim okullarındaki derslerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Karaloğlu, "Sistemde aile okulu eğitimleri de var. Kadınlarımızın evlerinde ihtiyaç duydukları hijyen, çocuk bakımı, kişisel bakım, evde pratik olarak faydalı olan bilgileri içeren dersleri de bu dijital platform üzerinden öğrenebilecekleri bir eğitim modeli bu. İnşallah Cuma günü lansmanını yapacağız. Antalya’da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Antalya’dan sonra sistemi devlet büyüklerimize arz edip Türkiye projesine dönüşmesi için teklifte bulunacağız" dedi.

"Yaş sınırı yok"

Projeden her yaştan kadın ve çocuğun yararlanabileceğini de sözlerine ekleyen Karaloğlu, "Eğitimini tamamlayamamış 7’den 77’ye herkesi kapsayan bir proje. İşin temelinde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu açık ortaokul ve lise üzerinden programlar devam edecek. Biz Antalya’da açık lise ve ortaokuluna kaydı olan kadın ve kızlarımızı eğiteceğiz. Nihayetinde okulu bitirdiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan diploma alacaklar. Bizim yaptığımız şey Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya destek olmak" ifadelerini kaydetti.

Program sonunda kadınlara ve çocuklara canlı eğitimle ilgili videolar izletildi. Programda ayrıca eğitime yeni katılan 4 kadına Vali Karaloğlu, Sevim Karaloğlu ve Ebru Türel tarafından tabletler verildi.