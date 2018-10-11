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Antalya yıldız futbolcuları ağırlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu’nun birlikte düzenlediği “4’ncü Efsaneler Kupası” 13 Ekim Cumartesi günü yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu'nun birlikte düzenlediği “4'ncü Efsaneler Kupası” 13 Ekim Cumartesi günü yapılıyor. Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Martin Groth, Ailton, Fabian Ernst gibi dönemin yıldız futbolcuları, turnuvada Türk-Alman dostluğu için ter dökecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan turnuva maçları 13 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 - 17.00 saatleri arasında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda yapılacak. Turnuvaya veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler, Werder Bremen, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96, AYAZMA takımları katılıyor.



Ünlü isimler sahada


Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, Antalyalıların yakından tanıdığı Fabian Ernst, Selim Özer, Martin Groth, Necati Ateş, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Savaş Koç, Ailton, Dieter Burdenksi, Volkan Arslan, Ali Bilgin ve Deniz Barış'ın da aralarında bulunduğu ünlü futbolcular sahaya çıkacak.

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