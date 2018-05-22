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22 Mayıs 2018 18:07

Antalya’da aynı yerde 2 gün arayla ikinci yangın

Antalya’nın Aksu ilçesinde 2 gün önce orman yangını çıkan noktada tekrar yangın başladı.

Antalya’da aynı yerde 2 gün arayla ikinci yangın

22 Mayıs 2018 18:07

Yangın, ormanlık alan yakınında bulunan bazı evlere sıçradı.


Edinilen bilgiye göre, Aksu Çalkaya Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazar günü orman yangını çıkan nokta da tekrar yangın başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arazöz ve iş makineleriyle müdahalede bulunuyor. Ormanlık alanda başlayan yangın ise bazı evlere sıçradı.


Aynı noktada pazar gün çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Yangında 2 hektar ormanlık alan da zarar görmüştü.




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