Antalya’da bekçinin şüpheli ölümü

Edinilen bilgiye göre, Atatürk ve Demokrasi Bulvarı üzerindeki bir otel ve yanındaki arazinin bekçiliğini yapan ve aynı yerde yaşayan Hasan Turan’dan haber alamayan arkadaşları, Turan’ın yaşadığı yere gitti. Turan’ı telefonla arayan arkadaşları, ışıkları sönük olan evin içinden gelen telefon zilini duyup karşılık alamayınca, bir sağlık sorunu olduğundan şüphelenip kapıyı kırdı ve içeri girdi.

Hasan Turan’ı yatağının üzerinde hareketsiz yatarken bulan arkadaşlarının haber verdiği 112 Acil Servis Sağlık ekibi yaptığı muayenede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçedeki çevresinde sevilen bir kişi olduğu öğrenilen Turan’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcılığının inceleme yapması için Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.