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23 Temmuz 2018 19:34

Antalya’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Antalya’da boş arazide erkek cesedi bulundu

23 Temmuz 2018 19:34


Olay, saat 13.30 sıralarında Avsallar Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi. Mermili Sokak istikametine giden belediye görevlisi, yerde hareketsiz yatan birini görerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan 55-60 yaşları arasındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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