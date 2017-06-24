Antalya’da çadırsız ’Adalet Nöbeti’ devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’adalet yürüyüşü’ne partililer 21.00- 23.00 saatlerinde Aydın Kanza Parkı’nda adalet nöbeti tutarak destek veriyor. Nöbetlere Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da her akşam katılarak destek veriyor.

Salı günü kurulan çadırlar Antalya Valiliği tarafından OHAL gerekçesiyle kaldırılmıştı. CHP’liler ise bir sonraki gün minyatür çadır kurmuşlardı. Bugün akşam saatlerinde parka gelen CHP’liler, şarkılar eşliğinde adalet nöbetini tutmaya devam ettiler. Yaklaşık 200 kadar CHP’li akşam 23.00’a kadar nöbet tutup ardından evlerine dağıldı.

Öte yandan, CHP’lilerin kurdukları minyatür çadırı kaldırdıkları dikkat çekti.