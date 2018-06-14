Okulların kapanmasıyla tatil dönemine giren ve denize gidemeyen çocukların adresi sulama kanalları oldu. Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı Antalya’da, yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocuklar Düden Şelalesi’ne su taşıyan kanalda serinledi. Çocuklar derinliği az, akış hızı fazla olan kanalda kendi imkanları ölçüsünde rafting yaptı. Ellerine aldıkları köpük parçası ve plastik pankartların üzerine çıkarak, akıntıya kendilerini bırakan çocuklar gönüllerince eğlendi. Kanal kenarında, "Sulama kanalına girmek yasaktır" yazısına aldırmayan çocuklar akşam saatlerine kadar yüzdü.

"Deniz uzak, kanal yakın"

Denizin kendilerine çok uzak olduğu için kanalda yüzdüklerini belirten ortaokul öğrencisi Yakup Badem, "Okullar kapandı, havalar çok sıcak. Burada yüzüyoruz" dedi.

İlkokul öğrencisi Bedirhan Koç ise suyun boylarını aşmadığını ifade ederek, "Su boyumuzu aşmıyor, tehlikesi yok. O yüzden burada yüzüyoruz. İleride su biraz daha derin, orada yüzme bilen arkadaşlarımız taklalar atıyor. Arkadaşlarımızla güreş yapıyoruz, eğleniyoruz" diye konuştu.