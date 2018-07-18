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18 Temmuz 2018 10:45

Antalya’da hacılar, kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile Antalya’dan kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayları, dualarla uğurlandı.

Antalya’da hacılar, kutsal topraklara uğurlandı

18 Temmuz 2018 10:45


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Hac farizasını yerine getirmek üzere Antalya’dan Suudi Arabistan’a gidecek ilk hac kafilesi, Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali’nde dualar ve çiçeklerle uğurlandı.


İlk hac kafilesinin uğurlanması amacıyla Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali’nde Antalya İl Müftülüğü tarafından uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Müftü Yardımcıları Mustafa Aydın, Mustafa Şimşek, İl Müftü Yardımcısı aynı zamanda uğurlanan Kafilenin Başkanı Osman Demirel, Antalya İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Veli Tepe ve uğurlama ekibi ile 171 hacı adayının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Müftü Osman Artan, “Çok değerli Hacı adaylarımız ve hacı adaylarımızın yakınları, Beytullah’a yapılacak olan yolculuğun ilk ayağını buradan başlatıyoruz. Bizler hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda Türkiye’den Suudi Arabistan’a uğurlanan ilk hac kafilesi Antalya’mızın bu kafilesidir. Bu kafile çok özel bir kafiledir. Bu kafilemizin içinde Zeytin Dalı Harekâtında Şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın bizlere emaneti annesi, babası, eşi ve küçük kızı var. Diğer şehit aileleri, Gaziler ve yakınları var. Bu sebepten bu kafilemiz bizim için çok özeldir. Mevla’m nasip ederse sabahın ilk ışıklarıyla bu hacı adaylarımız İnşallah Medine’ye Peygamberimize misafir olarak gitmiş olacaklar. Hacı adaylarımızdan bizler de bir şeyler istiyoruz. İlimizi, ülkemizi temsilen Suudi Arabistan’ın Medine şehrine Peygamberimizin yanına gittiklerinde bizlerden de selam götürmelerini, Beytullaha vardıklarında, bizler için, ülkemiz için, ülkemizin birlik ve beraberliği için, ülkemiz semalarından ezanların dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için, hepimiz için dualar etmelerini istiyoruz” dedi. Duanın ardından İl Müftüsü Artan ve Müftü Yardımcıları hacı adayları ve yakınlarına çiçek dağıtarak tek tek vedalaştı.




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