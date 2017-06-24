Antalya’da ‘Huzur Arife Operasyonu’

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinde 12 bin 72 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Huzur Arife Operasyonu’ Antalya’da da titizlikle gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı, Genel Müdür Selami Altınok’un koordinasyonunda, 81 ilde başlatılan ‘Huzur Arife Operasyonu’nun Antalya ayağında, tarihi Kaleiçi girişinde denetim yapan asayiş, narkotik timleri ve trafik görevlileri, turizm bölgelerine giren araçları didik didik taradı, sürücülerin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında Bayram tatili için Antalya’yı seçen vatandaşlar ise emniyetin yapmış olduğu uygulamadan dolayı oldukça memnun kaldı. Erzurum’dan Antalya’ya tatil için gelen Mustafa Sürüç, “Erzurum’dan tatil için geldim. Polisin bu uygulaması bana güven verdi. Herkesin bunu anlayışla karşılaması lazım" diye konuştu.

Öte yandan uygulamanın Arife günü de aynı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.