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23 Haziran 2017 14:47

Antalya’da kaçak içki operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde yapılan aramada 11 bin 750 TL değerinde 110 şişe kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirildi.

Antalya’da kaçak içki operasyonu

23 Haziran 2017 14:47


Manavgat Örenşehir’de bir turistik tesiste kaçak ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe Tarım Hayvancılık müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde piyasa değeri 11 bin 750 lira olan 40 adet votka, 40 adet cin ve 30 adet viski ele geçirildi.


Söz konusu otele ÖTV Genel Tebliğ kapsamında 11 bin 120 lira para cezası uygulanırken ilgili evraklar ve yakalanan kaçak ürünler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderildi.




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