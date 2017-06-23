Antalya’da kaçak içki operasyonu

Manavgat Örenşehir’de bir turistik tesiste kaçak ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe Tarım Hayvancılık müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde piyasa değeri 11 bin 750 lira olan 40 adet votka, 40 adet cin ve 30 adet viski ele geçirildi.

Söz konusu otele ÖTV Genel Tebliğ kapsamında 11 bin 120 lira para cezası uygulanırken ilgili evraklar ve yakalanan kaçak ürünler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderildi.