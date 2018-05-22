Antalya’da kumar operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu görevlileri Muratpaşa ilçesinde kumar operasyonu düzenledi. Operasyonda, daha önce kumar nedeniyle işlem yapılarak mühürlenen adresin, mührünün bozulduğu ve içeri girip çıkan şahısların bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine, adrese yapılan operasyonda mührü bozduğu tespit edilen D.A. ve iş yerinde çalıştıkları tespit edilen, E.M, İ.Y. ve E.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

14 bin 504 lira para cezası

Operasyon sırasında, kumar oynatmakta kullanılan, imal edilmesi ve satışı ‘1072 Sayılı Kanuna muhalefet’ kapsamında yasak olan bir adet tombala makinesi, 130 adet tombala kartı, bin adet numaraların üstünü kaplamakta kullanılan pul, bir adet kamera, bir adet televizyon ve suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendiren 600 TL paraya el konuldu. ‘kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek’, ‘1072 Sayılı Kanuna muhalefet etmek’ ve ‘mühür bozma’ suçlarından dört şahıs hakkında şüpheli olarak adli işlem yapıldı. Tombala oynayan 56 şahsa ‘5326 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapılarak, toplam 14 bin 504 TL idari para cezası uygulandı.