Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 18:36

Antalya’da metruk yapılara polis baskını

Antalya’da metruk yapı, park ve bahçelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 110 paket satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’da metruk yapılara polis baskını

20 Haziran 2018 18:36


Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde metruk yapı, park bahçe ve belirlenen sokaklarda 4 aşamalı NARKO uygulaması yapıldı.


Helikopter, özel harekat, çevik kuvvet, 3 narkotik madde arama köpeğinin katılımı ile yapılan uygulamalarda, toplam bin 524 kişi sorgulandı, 2 aranan şahıs yakalandı. 309 aracın trafik yönünden kontrolü yapılırken, 6 araç trafikten men edildi, 18 araca 29 bin 346 lira idari para cezası kesildi.


Kontrol edilen 29 metruk yapıdaki 2 kişiden 110 paket satışa hazır 175 gram esrar, yine 2 kişiden 6,7 gram esrar maddesi ele geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç