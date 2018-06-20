Antalya’da metruk yapılara polis baskını

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde metruk yapı, park bahçe ve belirlenen sokaklarda 4 aşamalı NARKO uygulaması yapıldı.

Helikopter, özel harekat, çevik kuvvet, 3 narkotik madde arama köpeğinin katılımı ile yapılan uygulamalarda, toplam bin 524 kişi sorgulandı, 2 aranan şahıs yakalandı. 309 aracın trafik yönünden kontrolü yapılırken, 6 araç trafikten men edildi, 18 araca 29 bin 346 lira idari para cezası kesildi.

Kontrol edilen 29 metruk yapıdaki 2 kişiden 110 paket satışa hazır 175 gram esrar, yine 2 kişiden 6,7 gram esrar maddesi ele geçirildi.