Antalya’da mezarlıklarda arife yoğunluğu

Uncalı Mezarlığı Antalya Garnizon Şehitliğine gelen vatandaşlar, dua edip Kur’an-ı Kerim okudu. Mezarlara çiçek bırakıp temizlik yapan ailelerden bazıları gözyaşlarını tutamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, go-kart araçları ile engelli ve yaşlı bireyleri mezarlara ulaştırdı. Mezarlık kenarındaki çiçekçilerde de yoğunluk yaşandı.

Araç yoğunluğuna karşı trafik polisleri görev yaparken, otobüslerle Kurşunlu Mezarlığı’na ücretsiz seferler düzenlendi.

İkizi Ömer Dikmen’i 1996 yılında Tunceli’de şehit veren Emine Demir, sadece arife günleri değil uygun olduğu zamanlarda mezarlığa geldiğini söyledi. Kardeşi ile mezarı başında sohbet ettiğini dile getiren Demir, "Kardeşim silahlı çatışmada vuruldu, ikizimdi o benim. Çok hayalleri vardı. Ama askere de gönüllü olarak severek ve isteyerek gitti. Bayramlar bizim için buruk geçiyor, özlüyorsun" dedi.