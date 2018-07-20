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20 Temmuz 2018 09:08

Antalya’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

20 Temmuz 2018 09:08


Kaza, Manavgat’ın Ilıca Kumköy-Evrenseki turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Evrenseki istikametine gitmekte olan Mustafa D.’nin kullandığı 07 AHV 26 plakalı motosiklet, aynı istikamette solunda giden ve sola dönmek isteyen Mustafa T.’nin kullandığı 07 JD 546 plakalı motosiklete çarptı.


Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralanırken aniden dönmeye kalkışarak kazaya neden olan motosiklet sürücüsü Mustafa T. aynası bozuk olduğu için diğer motosikleti görmediğini söyledi. Diğer motosiklet sürücüsü de kendi yarasını unutarak uzun süre diğer sürücüye nasihatte bulundu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.




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