Antalya’da okul kapanmasın eylemi

Fener Mahallesi’nde 2 yıl önce eğitim vermeye başlayan 15 Temmuz Anaokulunun gelecek yıl için kayıt almaması üzerine yönetimle görüşen veliler, gelecek yıl okulun kapalı olacağı cevabını aldı. Okulun neden kapanacağı ya da öğrencilerin durumunun ne olacağı üzerine sağlıklı bir bilgiye ulaşamayan bazı öğrenci velileri okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Öğrencilerin de destek verdiği açıklamada okul ve yönetiminden memnun olduklarını ifade eden veliler, hiçbir şekilde okulun kapanması ya da taşınmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

15 Temmuz Şehitler Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Funda Atasoy, farklı meslek gruplarına sahip ancak ortak noktaları bir olan veli grubu olduklarını belirterek, “Okulumuzu, okul müdüründen, tüm öğrencilerine, öğretmenlerine, aşçı teyzesinden, güvenlikteki ablamıza kadar çok sevdik. O kadar sevdik ve sahiplendik ki 2 yıl önce okulun açılmasına 3 gün kala hiçbir şey hazır değil iken, hep beraber boyayarak çiçek dikerek hep birlikte biz bu okulu açtık. Bu okul bize anaokulundan daha çok şey ifade ediyor. Çocuklarımızın sevdiğimiz bu okulda çocuklarımızın çok güvende olduğunu biliyoruz” dedi.

"Çocuklarımız başka okula gitmez"

Gelecek yıl için kayıt yaptırmak isteyen velilerin kayıtlarının alınmadığını ve okulun önümüzdeki yıl kapatılacağı yönünde kendilerine bilgi verildiğini hatırlatan Funda Atasoy, “Biz bu konuda inanılmaz üzüldük. Okulumuz kapanıyor ve biz gerçek sebebini bilmiyoruz. Bize okulun mali sıkıntısı olduğu söylendi. Ama burada öyle veli grubu var ki hem maddi, hem de manevi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Okulumuzun kapanma sebebi ne olursa olsun, veliler olarak maddi ve manevi olarak desteğe hazırız. İllaki kapanacak derlerse de biz çocuklarımızı başka okullara göndermek istemiyoruz. Bize bir bina göstersinler. Biz hep birlikte oraya taşınalım. Biz bir aileyiz. Bu bizim için çok daha iyi olacak. Biz açıkçası Cumhurbaşkanından randevu talep ettik. Bu bina veya başka bir binada varlığımızı devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

"Okul ekonomik nedenlerle kapanıyormuş"

Öğrenci velisi Ulaş Yalçın da okullarının kapanmasını istemediklerini belirterek, “Okulumun neden kapanacağını bilmiyoruz. Bu konuda velilere bir şey söylenmedi. Maddi ve manevi desteğe hazırız. CİMER’e yaptığımız müracaatta bize okulun ekonomik nedenlerle kapanacağı söylendi. Biz üstümüze ne düşüyorsa, bunun için gönüllüyüz. Okulumuz açıldığında masamız, sıramız, sandalyemiz, halımız yoktu. Her şeyi hazırladık. Bu huzur ortamının bozulmasını istemiyoruz” dedi.

"Düzen bozulmasın"

Aynı okulda iki kızı okuyan Hasan Ali Horasan ise 15 Temmuz’daki kaos gecesinin adının bu okulda yaşadığına dikkat çekerek, "Bizler çocuklarımızın bu okulda eğitimlerine devam etmesini istiyoruz. Bölgede başka okullar var ama biz çocuklarımızın bu isim altında eğitim görmesini arzuluyoruz. Bu ismi yaşatmak istiyoruz ve düzenimizin bozulmasını istemiyoruz. Milli Eğitim’den bana gelen yazıda okulun kirasının yüksek olduğu ve ödenek nedeniyle okulun kapatılacağı söyleniyor. Biz üstümüze düşeni yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim yetkilileri ise okulun binasının kiralık olduğunu ve kira sözleşmesinin mevcut duruma göre yenilenip yenilenmeyeceğine karar verileceğini bildirdi.