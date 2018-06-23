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23 Haziran 2018 10:48

Antalya’da park halindeki lüks otomobile silahlı saldırı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir şirkete ait park halinde lüks otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Antalya’da park halindeki lüks otomobile silahlı saldırı

23 Haziran 2018 10:48

Saldırı sırasında içinde kimsenin bulunmadığı araçla birlikte yanında bulunan başka bir araç da kurşunların hedefi oldu.


Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi 4590 Sokak’ta bu sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki 07 LTB 80 plakalı lüks otomobil, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından kurşunlandı. Lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet ederken, yanında bulunan bir başka araca da kurşun geldi. Görgü tanıkları, yeşil kapüşonlu bir kişinin yaya olarak gelip araca ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.


Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi araçlarda ve olay yerinde incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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