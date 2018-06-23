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23 Haziran 2018 01:33

Antalya’da tır dehşeti... 6 aracı önüne katarak fırlatan tır ortalığı savaş alanına çevirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde hızını alamayan Tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

Antalya’da tır dehşeti... 6 aracı önüne katarak fırlatan tır ortalığı savaş alanına çevirdi

23 Haziran 2018 01:33

Önüne kattığı 6 aracı sürükleyip savuran tır, 50 metre sonra durabildi. Araçların hurdaya döndüğü olayda şans eseri ölen olmadı. Yaralanan 6 kişi ayakta tedavi edildi. Ortalığı savaş alanına döndüğü kaza sebebiyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.


Kaza bugün akşam saat 22 30 sıralarında Alanya ilçesi Payallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Murat B. idaresindeki 31 AGL 61 plakalı tır , Alanya- Antalya kara yolu 15. kilometresinde bulunan Payallar ışıklı kavşağında hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada sürücüleri henüz tespit edilemeyen 07 HJJ 58 plakalı otomobil, 07 H 0179 plakalı ticari taksi , 07 RJ 412 plakalı otomobil , 07 UY 519 plakalı otomobil, 07 H 0529 plakalı ticari taksi ile 07 UY 519 plakalı otomobil hurdaya döndü. Ölen ve ağır yaralananın olmadığı kazada hafif yaralanan 3’ü sürücü 6 kişi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edilip kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle Alanya-Antalya kara yolu bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Hasan Murat B. Jandarma tarafından gözaltına alındı.




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