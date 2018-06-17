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17 Haziran 2018 16:01

Antalya’da tur otobüsü devrildi: 6 turist yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Alman, Hollandalı ve Portekizli turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi, 6 turist hafif şekilde yaralandı.

Antalya’da tur otobüsü devrildi: 6 turist yaralı

17 Haziran 2018 16:01


Kaza, kemer ilçesi Terikova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesindeki otellerde konaklayan 10 turist ve tur rehberini taşıyan sürücü İbrahim Çakır (49) idaresindeki 14 GF 574 plakalı tur otobüsü, Demre’ye düzenlenen tura giderken Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde yağış yüzünden kayganlaşan yolda kayarak devrildi. Kazada 6 turist çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar özel hastanelerin ambulansları tarafından Kemer’e getirilerek tedavi altına alındı.,


Kazada yaralanan Uwe Rutz (59), Veronica Rutz (60), Frank Hölzel (71), Gudraun Hölzel (69) Kemer’deki özel hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı bildirildi.




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