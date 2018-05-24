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24 Mayıs 2018 16:10

Antalya’da uyuşturucu operasyonları

Antalya’nın Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 750 gram kubar esrar, 2 kilo 300 gram skunk maddesi ile 980 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonları

24 Mayıs 2018 16:10


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Döşemealtı ilçesi yol arama kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 2 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi Yembey mevkiindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisine ulaşan jandarma bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık araziye kenevir ektiği ileri sürülen D.T. gözaltına alınırken, aramalarda da ekili vaziyette 980 kök kenevir bitkisi, 10 kilo 750 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 20 adet fişek ele geçirildi. D.T. ise sorgulanmak üzeri jandarmaya götürüldü.




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