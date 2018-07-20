Antalya’dan dünyaya bombus arısı ihracatı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “bombus arısı kolonisi ihracatında ilk 6 ayda 1.1 milyon Euro elde edildi” dedi.

Antalya’dan 2018 yılının ilk altı ayında 34 bin bombus arısı kolonisi ihracat edildi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, geçtiğimiz yıl 476 bin adet kraliçe bombus arısı ihraç edildiğini ve 280 bin Euro katmadeğer sağlandığını söyledi. Özen, 2018 yılının ilk altı ayında ise 240 Bin adet kraliçe arı ihraç edildiğini ve 114 bin Euro ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

İki kovan için 120 TL teşvik

Türkiye’nin örtü altı sebze ve meyve üretiminin merkezi Antalya’da 4 firmanın koloniler halinde ürettiği bombus arıları, çiftçilerin doğal üretim için tercihlerinde ilk sırada yer alıyor. Özellikle domates, patlıcan ve biber olmak üzere birçok ürünün döllenmesinde kullanılan ve kimyasalların yerini alan arılar, çiftçilerin üzerindeki yükü büyük oranda hafifletiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle çiftçilerin kolayca ulaşabildiği bombus arıları, 500 metrekarelik alanda tüm bitkileri 45 gün boyunca dölleyebiliyor. Bakanlık, 1 dönüm arazide iki kovan için 120 TL destek vererek çiftçileri doğal üretime teşvik ediyor.