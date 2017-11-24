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24 Kasım 2017 12:33

Antalyalı pazarcı 1 haftada 2 kez para buldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde semt pazarlarında tezgah açarak geçimini sağlayan pazarcı, bir haftada iki kez para buldu.

Antalyalı pazarcı 1 haftada 2 kez para buldu

24 Kasım 2017 12:33

Bulduğu paralardan 2 bin 600 TL’yi sahibine teslim eden pazarcı, şimdi diğer paranın sahibini arıyor.


Pazaryeri içerisinde Çarşamba günü Hasan Kır yazılı bir makbuzun olduğu 2 bin 600 TL parayı bulan pazarcı esnafı Kurtuluş Bezci, makbuzdaki isim sayesinde paranın sahibi Ali Kır’a ulaştı. Bezci, parayı Sarılar Muhtarlığında sahibine teslim etti. Çarşamba günü kaybettiği parasına bir gün sonra yeniden kavuşan Ali Kır "Zeytinyağı sattıktan sonra aldığım para ile Çolaklı Pazaryerine geldim. Eve gittiğimde paramın kaybolduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Aramama rağmen bulamadım. Oğluma durumu anlattığımda kaybettiğim paranın Çolaklı pazarında bir pazarcı tarafından bulunduğunu söyledi. Pazarcı arkadaşımızdan Allah razı olsun. Bu zamanda böyle insan zor bulunur. Parayı bulduğu gibi bir de sahibini arayarak bana ulaşılmasını sağladı. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.


Pazarcılık yapan Kurtuluş Belci ise, Çarşamba günü pazarda bulduğu paranın içerisinde Hasan Kır adına bir makbuz bulunduğunu belirterek "Makbuzda yazan isme ulaştık. Ne var ki kendisinin para kaybetmediğini söyledi. Bir süre sonra beni arayarak zeytinyağı satarak aldığı ve babasına verdiği parayı babasının pazarda kaybettiğini söyledi. Sarılar Muhtarlığında buluştuk. Kendisi paranın miktarını ve tamamının 100 TL’lik baknot olduğunu söyledi. Kendisine parayı teslim ettim" ifadelerini kaydetti.


Pazar günü de Sarılar pazarında bir miktar para bulduğunu belirten Kurtuluş Belci "Pazar gününden beri parayı yitiren vatandaşımızı arıyorum. Sarılar pazarında para kaybeden vatandaşımız Sarılar Muhtarlığı ya da sizlerin aracılığıyla bana ulaşarak parasını alabilir" dedi.




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