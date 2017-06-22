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22 Haziran 2017 11:09

Antalyaspor’da Boffin sağlık kontrolünden geçti

Transferin hızlı takımı Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Eskişehirspor’un kalecisi Ruud Boffin, Antalya’da sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor’da Boffin sağlık kontrolünden geçti

22 Haziran 2017 11:09

Deneyimli oyuncunun kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Antalyaspor, gündeminde bulunan İspanyol kaleci Iker Casillas’tan olumsuz yanıt alınca daha önce görüştüğü Eskişehirspor’un başarılı kalecisi Boffin ile anlaşmaya vardı. Bugün sabah saatlerinde Memorial Antalya Hastanesi’ne gelen 29 yaşındaki Belçikalı kaleci Ruud Boffin sağlık kontrolüne alındı. Burada bazı testlere tabi tutulan Boffin, daha sonra hastaneden ayrıldı. Belçikalı kaleciye bugün ya da yarın kırmızı-beyazlılar tarafından imza töreni düzenlenmesi ve Boffin’in 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.


2012 yılında İngiltere’nin West Ham takımından Eskişehirspor’a gelen 29 yaşındaki deneyimli kaleci 5 yıl boyunca kırmızı-siyahlı takımın formasını terletti. Türkiye’de Eskişehirspor’dan başka takımda forma giymeyen tecrübeli kaleci 120 maça çıktı. Boffin, 120 maçta kalesinde 166 gol gördü. Boffin, 5 sene boyunca oynadığı maçlarda 30’da penaltı kurtarışı yaptı.




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